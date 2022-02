Jósa Danny tavaly a mexikói mérkőzés után érkezett a játékba, most azonban részese lehetett a küzdelemnek. A sportoló így nyilatkozott arról, milyen érzés volt Magyarországot képviselni:

"Már tavaly is nagyon vágytam arra, hogy nemzetközi mérkőzésen vehessek részt, de tavaly Mexikó ellen nem játszhattam, csak Törökország és Dominika ellen, viszont, mivel a mexikóiak a világ legjobbjai, így izgatottan vártam az összecsapást. Bármilyen ország ellen versenyzünk, mindig megtisztelő, de az, hogy most is a válogatottal együtt küzdhettem, ez felülmúlhatatlan érzés volt"

-kezdte Danny.

"A ceremónián állva annyira jó érzés volt hallgatni a mexikóiak műsorvezetőjét, extra löketet adott, ahogy arról beszélt például, hogy hány atlétának megváltoztatta az életét, hány gyereket motivál a sportra. Hálás vagyok, és extra motivációt adott a további játékhoz, pedig önmagában is boldogsággal tölt el, hogy idén is versenyezhetek az Exatlonban"

-folytatta a sportoló.

Tóth Janka a tavalyi évben épp a nemzetközi meccs előtt távozott a játékból, most azonban ő is képviselhette hazánkat. Az Exatlonista elárulta, milyen érzés volt ezúttal nemzeti színekben pályára lépni.

"Tavaly nagyon szomorú voltam, mert mindennél jobban vártam a nemzetközi összecsapást. Mindig hatalmas megtiszteltetés hazai színekben versenyezni. A válogatón az egyetlen motivációm az volt, hogy Mexikó ellen futhassak, az ezzel járó védettségtől is próbáltam eltekinteni. Óriási megtiszteltetés volt ellenük futni, hiszen ők a világ legjobbjai, emellett jó volt belelátni a játékukba is"

- kezdte Janka.

"Nekem nagyon tetszett, ahogy egymásnak szurkoltak, és mindig csapatként örültek az egyéni sikereknek is. Teljesen más technikával dobtak, nyilván ebből is tudunk levonni tanulságokat. Hihetetlenül gyorsak és hatalmas erőt raknak a játékba (...) Ez egy kiváltságos játék volt számunkra, ami egy hatalmas pluszt jelent, gyakorlás szempontjából is. A győzelem pedig mindig tölti az embert. Nekem nagyon sokat adott, remélem, az otthoniaknak is melegséggel tölti el a szívét."