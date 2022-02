Nemrég Tarcsi Zoltán, azaz Jolly neve felmerült egy beszélgetős műsorban, amelyben lopott zenei alapokról is szó esett.

"Azt mondták, hogy a Jollynak pedig Ricky Martin nyúlta le a számát" – vetették fel a beszélgetésben.

"Biztos azért, mert Ricky Martin pörgeti a Jolly lejátszási listákat... figyeljetek, én egyszer csináltam egy Despacito paródiát, és megosztotta ezt a Jolly és azt mondta 'milyen szánalmas, ez a zene megalázása'. Majdnem odakommenteltem, hogy 'figyelj már, én ezt poénból csinálom, de te megcsinálod amúgy is'.

Jolly nem hagyta szó nélkül a történteket.

"Nem foglalkozom vele...Nem ismer engem az az ember, nem volt egy koncertemen sem. Ha valami baja van velem, akkor álljon elém. Nekem annak idején maga az eredeti kiadó engedélyezte a feldolgozást."

Az énekes nemrég jött haza egy amerikai turnéról.

"Nagyon jó volt kint Amerikában magyar közönség előtt fellépni. Három hetet töltöttünk ott, és öt állomásunk volt a turnén. Jó hangulat volt a koncerteken, szívmelengető érzés volt, hogy ilyen távol is szeretnek és elismerik a munkámat. Na, ezek a nagy dolgok. Zsoze ezt nem mondhatja el magáról. Majd akkor szóljon be, ha őt is hívják ilyenekre..."