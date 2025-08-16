Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
táplálkozás

Pierce Brosnan megosztotta az örök fiatalság titkát - Fotó!

táplálkozás Pierce Brosnan James Bond örök fiatalság
Life.hu
2025.08.16.
A 72 éves színész még mindig az egyik legjóképűbb hollywoodi sztár. Pierce Brosnan most elárulta, hogy szerinte a kedvenc sörének köszönheti, hogy nők millió rajonganak érte a mai napig.

72 évesen is a csúcson van Pierce Brosnan. A sármos színésznek most jött ki legújabb fimje a Csütörtöki nyomozóklub, amelynek premierjét csütörtök este tartották New Yorkban. A vörös szőnyeges eseményen személyesen jelent meg Brosnan is, aki továbbra is lehetetlenül dús, ősz hajjal, és barázdált, ámde férfiasan tökéletes arccal integetett a kameráknak. A Mamma Mia sztárja itt osztotta meg az örök fiatalság titkát az újságírókkal. A korábbi James Bond azonban nem plasztikára, vagy kiegészítőkre esküszik, hanem az ír génjeire, és a táplálkozási szokásaira.

Pierce Brosnan a fiával Dylan Brosnan-nel jelent meg a premieren
Pierce Brosnan a fiával Dylan Brosnan-nel jelent meg a premieren
Forrás: Getty Images North America

Pierce Brosnan az ír gasztronómiát tartja a vonzeje titkának

Az ír származású színész a fél életét Európában töltötte, és az apjának köszönhetően belekóstolhatott a szigetország kulturájába és gasztronómiájába. Arra azonban kevesen gondoltak vona, hogy ennek köszönheti a sármját. A PageSix újságírója megérdeklődte tőle, hogy mit tart az örök fiatalság titkának, ekkor derült ki, hogy Brosnan 50 éve fogyaszt rendszeresen Guinness sört, és rengetegszer készít ír fogásokat.

Nem tudom, mi az örök fiatalság titka, de szerintem a hajban rejlik. A dús haj a titok. Apámnak Tomnak is nagyon jó haja volt. Szerintem az ír férfiaknak azért van dús haja, mert vajat és krumplit esznek, mellé pedig Guinness sört isznak. Nem is igazán láttam még kopasz ír férfit.

 - árulta el nevetve a színész. A jóképű sztár a fiával Dylan Brosnannel látogatott el New Yorkba, aki szintén hosszú és dús hajjal rendelkezik, úgyhogy egyértelművé tették, hogy az ír gének milyen erősek a családjukban.

A legütősebb augusztusi streaming-premierek: visszatér Wednesday, jön a Marvel új dobása és Jason Momoa is feltűnik

Forró nyár, újabb újdonságözön! Itt a menetrend Netflix‑től Disney+‑ig. Bemutatjuk a legkattintósabb augusztusi premierek listáját a streaming szolgáltatóknál.

Pierce Brosnan 72 lett: ennyit változott az évek alatt mindenki kedvenc Bondja – GALÉRIA

Szinte hihetetlen, hogy Pierce Brosnan betöltötte a 72. életévét: James Bond megformálója még mindig annyira sármos, hogy bármikor felrázhatná a martininket!

Pierce Brosnan összeomlott, amikor kirúgták James Bond szerepéből

A színész nem vette jó néven, hogy telefonon közölték vele a hírt. Pierce Brosnan úgy gondolta, a következő James Bond-filmben is ő lesz a 007-es ügynök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu