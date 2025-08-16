Pierce Brosnan megosztotta az örök fiatalság titkát - Fotó!

72 évesen is a csúcson van Pierce Brosnan. A sármos színésznek most jött ki legújabb fimje a Csütörtöki nyomozóklub, amelynek premierjét csütörtök este tartották New Yorkban. A vörös szőnyeges eseményen személyesen jelent meg Brosnan is, aki továbbra is lehetetlenül dús, ősz hajjal, és barázdált, ámde férfiasan tökéletes arccal integetett a kameráknak. A Mamma Mia sztárja itt osztotta meg az örök fiatalság titkát az újságírókkal. A korábbi James Bond azonban nem plasztikára, vagy kiegészítőkre esküszik, hanem az ír génjeire, és a táplálkozási szokásaira.

Pierce Brosnan a fiával Dylan Brosnan-nel jelent meg a premieren

Forrás: Getty Images North America

Pierce Brosnan az ír gasztronómiát tartja a vonzeje titkának

Az ír származású színész a fél életét Európában töltötte, és az apjának köszönhetően belekóstolhatott a szigetország kulturájába és gasztronómiájába. Arra azonban kevesen gondoltak vona, hogy ennek köszönheti a sármját. A PageSix újságírója megérdeklődte tőle, hogy mit tart az örök fiatalság titkának, ekkor derült ki, hogy Brosnan 50 éve fogyaszt rendszeresen Guinness sört, és rengetegszer készít ír fogásokat.

Nem tudom, mi az örök fiatalság titka, de szerintem a hajban rejlik. A dús haj a titok. Apámnak Tomnak is nagyon jó haja volt. Szerintem az ír férfiaknak azért van dús haja, mert vajat és krumplit esznek, mellé pedig Guinness sört isznak. Nem is igazán láttam még kopasz ír férfit.

- árulta el nevetve a színész. A jóképű sztár a fiával Dylan Brosnannel látogatott el New Yorkba, aki szintén hosszú és dús hajjal rendelkezik, úgyhogy egyértelművé tették, hogy az ír gének milyen erősek a családjukban.