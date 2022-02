Mikor elvégezte a középiskolát, már tudta, hogy újságíró szeretne lenni. Egy ideig a New Republic munkatársa volt, majd később átkerült a United Presshez, ahonnan Párizsba küldték tudósítónak. Nem sokáig maradhatott a lapnál, miután cikket írt az egyik kollégájáról, akinek a neve felmerült egy szexuális zaklatási ügyben. Mindeközben elkapta az utazgatási láz, nemsokára pedig rátalált a szerelem is, és férjhez ment Bertrand de Jouvenellhez.

A háború kitörése egyre közelebb volt már, Martha pedig férjével együtt tagja lett egy pacifista mozgalomnak, majd könyvet is írt What Mad Pursuit címmel. Ez a könyv eljutott Eleanor Roosevelthez is, aki nemsokára meghívta magához Marthát. A két nő barátsága olyannyira elmélyült, hogy Eleanor még a Fehér Házba is beköltöztette őt, hogy tudósíthasson a nagy gazdasági válság idejéről.

Martha fehér házi munkásságának akkor lett vége, amikor kiderült, hogy a Roosevelték által támogatott szervezet nem segíti a szegény embereket. Martha néhány társával együtt bedobta a szervezet egyik irodájának ablakát, emiatt mennie kellett. Később családjával együtt meghívták Key Westbe, ott találkozott Hemingway-jel. A kapcsolatuk barátságnak indult, majd szerelem lett belőle, aminek volt egy bökkenője: az író házas volt. Ám Ernest olyannyira elszánt volt, hogy elvált asszonyától, és feleségül vette szerelmét.

Martha karrierje időközben egyre csak felfelé ívelt, Barcelona után Németországba ment, hogy Hitler szándékairól tudósítson. Haditudósítóként folyton úton volt, emiatt nagyon kevés időt töltött otthon. Hemingway ezt kezdte megelégelni, ezért szándékosan keresztbe tett feleségének: miután a Collier's Weekly című laptól megkeresték, hogy tudósítson a Normandiai Partraszállásról, elvállalta. Emiatt Martha megorrolt rá, hiszen ő is a lapnál dolgozott, ráadásul őt elküldték. Ápolónőnek álcázva magát felszökött egy katonákat szállító hajóra, így ő is megírta a maga tudósítását a napról, ám azt csak a 16. oldalon közölték, szemben Hemingway főcímlapos, ötoldalas cikkével.

Martha és Ernest között később olyannyira elmérgesedett a viszony, hogy elváltak. Martha 1950-ben újra férjhez ment: a Time Magazine főszerkesztőjének felesége lett.

A haditudósítói munka élete végéig az egyik nagy szerelme maradt, közel 80 éves koráig dolgozott, de aztán megbetegedett, és erővel sem bírta tovább. 89 évesen, hogy ne kelljen tovább szenvednie, bevett egy ciánkapszulát

