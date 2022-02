Mostanra kezd elcsitulni a Kulcsár Edina körüli zajongás, de az év első hónapja kétségkívül az egykori szépségkirálynő magánéletéről szólt. Először Edina és Csuti bejelentették, hogy válnak,majd pár nappal később kiderült, hogy a kétgyerekes anyuka szerelmes, új pasija pedig nem más, mint G.w.M.

Az újdonsült sztárpár rengeteg támadást kap, mióta kiálltak a nyilvánosság elé, Sebestyén Balázsék és Alekosz után most Dancsó Péter is kemény kritikával illette őket. A zenész Alekosznak is válaszolt, Dancsóról pedig kemény kritikát fogalmazott meg:

„Skacok... Nem tudom komolyan venni ezt a valamilyen lényt... :) Nem is reagálok semmire! Nem vagyok hajlandó ilyen csinos hölggyel vitatkozni"

– írta G.w.M egy 24 óráig látható Instagram-storyban, amihez egy medencézős képet is mellékelt Dancsó Péterről.