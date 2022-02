Nagy Sanyi először beszélt szerelméről. A 41 éves színész ráadásul meg is mutatta párját a BEST magazinban. Azt is elmondta, foglalkoztatja a gyerekvállalás kérdése.

"Amíg fiatal az ember, furcsa módon vágyik a szerelemben – ha beismeri magának, ha nem – a szenvedésre, a fájdalomra, az önmarcangolásra. Elmúltam 40, most már azt érzem, legyen végre nyugi, legyen béke. A kedvesem, Dorka, akivel 8 hónapja vagyunk együtt, 16 évvel fiatalabb nálam. Külföldön járt egyetemre, építészmérnökként végzett, évekig versenytáncolt, tehát a művészet nagyon közel áll hozzá. Tudja, mi az, hogy próba, színház, esti előadás, ugyanakkor racionálisan gondolkodik. Ez nagyon jó párosítás" – mondta el a kedveséről a színész. Hozzátette, gondolkozik a családalapításon.

"Egy ideje azon kapom magam, hogy az interneten nézegetem a babás oldalakat, nézem az arcukat, ahogy nevetnek, nézem a lábukat, a talpukat... Igen, már foglalkoztat az apaság kérdése, sokkal jobban, mint pár évvel ezelőtt. Hisz 41 éves vagyok!" – mondta.

Néhány hónappal ezelőtt a színész még sokkal szűkszavúbban nyilatkozott párkapcsolatáról: "Szeretnénk megtartani magunknak. Köszönöm a hívást".