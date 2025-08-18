Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 18., hétfő Ilona

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Jennifer Aniston

Barátok vagy testvérek? — Megdöbbentette a rajongókat Jennifer Aniston és Courtney Cox „hasonmás-szelfije”

Jennifer Aniston színésznő testvér szelfi Courtney Cox sztár
Simon Péter
2025.08.18.
30 éve barátok, és a kapcsolatuk mostanra erősebb, mint valaha. Jennifer Aniston és Courtney Cox a Jóbarátok forgatásán ismerkedtek meg, azóta elválaszthatatlanok. És most már hasonlítanak is egymásra. Legalábbis a közös szelfin, amit a minap posztoltak, olyanok, mint két tojás.

Jennifer Aniston és Courtney Cox vasárnap egy közös szelfivel örvendeztette meg a rajongóit. A két színésznő azonban nemcsak örömet okozott a közös fotóval, de döbbenetet is kiváltot a követőiből, akik azonnal őrült kommentelésbe kezdtek arról, mennyire hasonlít egymásra a két sztár.

Jennifer Aniston és Courtney Cox
Jennifer Aniston és Courtney Cox 3 évtizede barátok
Forrás: AFP

Jennifer Aniston és Courtney Cox — csak barátok vagy testvérek is? 

A páros közel egy nagyon közeli fotót posztolt, amelyen ugyanolyan lágyan és visszafogottan mosolyognak. A hátborzongató, szinte testvérekre jellemző hasonlóságot tovább fokozta, hogy mindkét színésznőnek hasonló árnyalatú és formájú kék szemei vannak.

„Olyan aranyosak vagyunk egymás mellett… ők is” – írták a közös posztban, amely a következő, szépségápolási márkáikat megmutató fotóra is utalt. Az Instagram-bejegyzés pillanatok alatt több ezer lájkot kapott.

Bár a képet valójában marketingnek szánták, a rajongók azon túl, hogy  két igazi jóbarátról készült nagyon kedves képnek találták, azonnal a kettejük közötti kísérteties hasonlóságot és annak okát kezdték firtatni. 

Újabb csapás érte David Beckhamet és családját — Kiderült, mit mondott Brooklyn a fogadalmában

Kiszivárgott, mit mondott Brooklyn Beckham a fogadalom-megújítási ceremónián. Ha nem lett volna elég Victoria Beckhamnek és családjának, hogy őket meg sem hívták az ünnepségre, akkor most megkapták a következő pofont: amit David Beckham legidősebb fia a fogadalmában mondott, abba a szülei szíve biztosan megszakad.

Katalin és Vilmos új kezdetet jelentő költözése miatt két családot kilakoltattak a leendő otthonuk környékéről

Most már biztos, a nyár végén vagy összel költözik a walesi család. Katalin hercegné és Vilmos herceg lakhelyváltásának azonban nem mindenki örül. A birtok kis házaiból a lakóknak távozniuk kell.

„A hírnév nem valódi” – Jennifer Aniston 56 évesen elárulta, mi az igazi titka a kiegyensúlyozott élethez

Jennifer Aniston nem csak a Jóbarátok Racheljeként tudja, hogyan maradjon nyugodt a káosz közepén – a valóságban is megtanulta, hogyan őrizze meg a lelki békéjét.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu