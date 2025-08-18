Barátok vagy testvérek? — Megdöbbentette a rajongókat Jennifer Aniston és Courtney Cox „hasonmás-szelfije”

Jennifer Aniston és Courtney Cox vasárnap egy közös szelfivel örvendeztette meg a rajongóit. A két színésznő azonban nemcsak örömet okozott a közös fotóval, de döbbenetet is kiváltot a követőiből, akik azonnal őrült kommentelésbe kezdtek arról, mennyire hasonlít egymásra a két sztár.
A páros közel egy nagyon közeli fotót posztolt, amelyen ugyanolyan lágyan és visszafogottan mosolyognak. A hátborzongató, szinte testvérekre jellemző hasonlóságot tovább fokozta, hogy mindkét színésznőnek hasonló árnyalatú és formájú kék szemei vannak.
„Olyan aranyosak vagyunk egymás mellett… ők is” – írták a közös posztban, amely a következő, szépségápolási márkáikat megmutató fotóra is utalt. Az Instagram-bejegyzés pillanatok alatt több ezer lájkot kapott.
Bár a képet valójában marketingnek szánták, a rajongók azon túl, hogy két igazi jóbarátról készült nagyon kedves képnek találták, azonnal a kettejük közötti kísérteties hasonlóságot és annak okát kezdték firtatni.
