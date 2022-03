A szerelem az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, legalábbis a többség így gondolja. Vannak olyan emberek, aki képesek pillanatok alatt beleszeretni a másikba, akadnak azonban olyanok is, akiknek nehéz a szívéhez közel férkőzni. Bár több tényezőn is múlhat, hogy valaki mennyire könnyen esik szerelembe, a csillagjegyünk is sok mindent elárul rólunk.

Persze nem lehet általánosítani, de az asztrológia szerint az alábbi csillagjegyek nehezen engednek közel magukhoz másokat, és emiatt nehezebben lesznek szerelmesek.

Vízöntő

A Vízöntő érzelmileg zárt és távolságtartó jegy, akit nem könnyű meghódítani. Bár rengeteg pozitív tulajdonsága van: rendkívül intellektuális, kreatív, igazi egyéniség, ugyanakkor nagyon fontos számára a szabadság és ebből kifolyólag nehezebben kötődik egy másik emberhez. Nem éppen a romantika vagy a szentimentalizmus jellemzi, érdeklődését leginkább egy tartalmas beszélgetés kelti fel. A Vízöntő nem hagyományosan szeret és nem is feltétlenül erőssége az érzelmek kimutatása. Azonban ha szerelmes lesz, akkor hűséges szerető, csak egy dologra ügyeljünk: még véletlenül se akarjuk irányítani vagy birtokolni, mert akkor hamar menekülőre fogja!

Szűz

A Szűznek nehéz dolga van, mert egyrészt végtelenül kritikus önmagával és másokkal szemben, másrészt folyamatosan tökéletességre törekszik és ezt várja másoktól is. Ebből kifolyólag gyakran előfordul, hogy évekig vár az igazira és későn házasodik, vagy örök szinglilétre kárhoztatja magát. Pedig a Szűz is vágyik a szerelemre, csak éppen nehezen enged közel magához bárkit. Konzervatív, félénk szerető, aki retteg a visszautasítástól, így az ő szívéhez rögösebb út vezet. Párkapcsolatban is nehezen mutatja ki az érzelmeit, nehéz őt megismerni és a bizalmába férkőzni. Amint azonban ez valakinek sikerül, megbízható és gondoskodó partner lesz belőle.

Bak

A Bak ott követi el a legnagyobb hibát, hogy nemcsak az életét, hanem az érzelmeit és a partnerét is irányítani szeretné. Nem egy szerelmes típus, inkább a realitás talaján szervezi az életét. Ebből kifolyólag zárkózott, nehéz lebontani a falait és közel kerülni hozzá. Ráadásul azt is elvárja párjától, hogy folyamatosan hozzá alkalmazkodjon, és lehetőleg azt tegye, amit ő helyesnek tart. Az érzelmek kimutatását gyengeségnek éli meg, így nehéz megérteni, mi játszódik le benne. Természetesen a Bak is vágyik szeretetre, érzelmi biztonságra, azonban ő nem az a szerelemtől lángoló típus, sokkal fontosabb számára a hűség és a stabilitás.

Ikrek

Az Ikrek egyszerre dinamikus és nyitott, ugyanakkor titokzatos és zárkózott. Kétarcúsága a mindennapokban is megmutatkozik: előfordul, hogy napi rendszerességgel változik a hangulata és az érzései. Ha valaki egy jobb napján találkozik vele, azonnal beleszeret, de ha rossz napján kapjuk el, akkor lehet, hogy inkább elkerüljük. Mivel folyamatosan újdonságra van szüksége, ráadásul kifejezetten társasági ember, így nem éppen a hűség mintaképe. S mivel nehezen tud lehorgonyozni egy partner mellett, így nehezen él meg mély érzéseket. Ő inkább egy izgalmas csábító, akivel kaland az élet.

Skorpió

A Skorpió az egyik legszenvedélyesebb és legvonzóbb csillagjegy, ami azonban a mély érzelmeket illeti, ott meglehetősen bizonytalan tud lenni. Egy Skorpióra általában az jellemző egy párkapcsolatban, hogy birtokló és féltékeny, egyszer elragadó, másszor azonban hajlamos az önmarcangolásra és az érzelmi mélységek megélésére. Nehéz természetű ember, aki sokszor nem hűséges, ráadásul magasak az elvárásai. A Skorpió csapdája abban rejlik, hogy elvarázsol, de közben az ember megszűnik mellette önmaga lenni.