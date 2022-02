Bea kérdésünkre elmondta, számított arra, hogy korán távozik a műsorból, ugyanis az ő közönsége kevésbé követi a televíziós műsorokat. Hozzátette, produkciója nem volt számára komfortos, inkább hatalmas kihívásnak nevezné.

Bea arról is beszélt, mit tanult a produkcióból, és azt is elmondta, mit gondol a saját dominaságáról. Az énekesnő a párkapcsolatáról is vallott: boldog és szerelmes.

Az előadó nemrégiben arról beszélt, szexnaptárt vezet. "Beszéljünk a szexről, mégpedig a házasságban. Egészen biztos, hogy bizonyos idő után már nem megy magától, mert mindig lesz helyette más, mindig lesz, ami fontosabb. Mi a párommal létrehoztunk egy úgynevezett Szexlandet, Szexországot. Ez azt jelenti, beírjuk a naptárba, mikor utazunk oda, mikor szexelünk. Amikor belépünk ebbe a Csodaországba, akkor minden erőnkkel, energiánkkal és érzésünkkel azon vagyunk, hogy csak egymásra figyeljünk" - nyilatkozta.