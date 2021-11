Palya Bea rengeteget változott az elmúlt időben. Kisimult, kiegyensúlyozott, boldogabb, mint valaha. Szerinte mindez annak köszönhető, hogy szeret és szeretve van.

Természetesen nem egyik pillanatról a másikra jutott el ebbe az állapotba. Édesanyjától komoly leckét tanult, amely segített neki eljutni a boldogságig:

"Az anyukámtól egyszer megkérdeztem, mi az, ami igazán megviselte őt, amit kudarcként élt meg. Tudja, mit mondott? A válásom. Úgy érezte, ez a világ legszégyenletesebb dolga, ugyanis a családot és annak mítoszát leromboltam. Az ELTE néprajzszakán végeztem, sok boszorkányper iratát végigolvastam, az olyan típusú nőket, mint amilyen én is vagyok, annak idején megégették volna. Azt gondolom, nekünk, nőknek már nem ugyanaz a dolgunk, mint akkor volt, de még csak nem is az, mint a 20. században. Házasság, család, szex, le kellporolni ezeket, újraértelmezni, és kreatívan újrateremteni" - magyarázta a Best Magazinnak adott interjújában az énekesnő.

Azt is elárulta, hogyan tartják fenn szerelmével a tüzet házasságukban:

"Beszéljünk a szexről, mégpedig a házasságban. Egészen biztos, hogy bizonyos idő után már nem megy magától, mert mindig lesz helyette más, mindig lesz, ami fontosabb. Mi a párommal létrehoztunk egy úgynevezett Szexlandet, Szexországot. Ez azt jelenti, beírjuk a naptárba, mikor utazunk oda, mikor szexelünk. Amikor belépünk ebbe a Csodaországba, akkor minden erőnkkel, energiánkkal és érzésünkkel azon vagyunk, hogy csak egymásra figyeljünk."