Nagyon őszinte interjút adott a Palikék Világa by Manna Három igazság című műsorában dr. Zimány Linda. A híresség legnagyobb félelmeiről vallott, és arról is, hogy nagyon szeretne már édesanya lenni. Linda már régóta vágyik saját családra. A Palikék Világa by Manna legutóbbi adásában arról mesélt, hogyan látja magát 10 év múlva.

"Nagyon vágynék családra meg gyerekre. Mindig elképzelek magamban egy tökéletes családképet, amiben van egy társam - nagyon fontos a társ szó - a férjem, akivel nagyon szeretjük egymást. Én egy anyuka vagyok, aki felkel, és megcsinálja a reggelit a családnak. A férjem elmegy dolgozni, én elviszem a gyereket óvodába, iskolába, utána kell a kis saját életem, mert Kos vagyok, meg a munkám, szóval elmegyek dolgozni, utána elmegyek a gyerekért. Szóval tökéletesen forgatom az életemben, ezt a család, karrier, szépség dolgot" - mesélt a vágyairól Linda, aki már hosszú évek óta erről álmodik, és azt is elárulta, hogy hány gyermeket szeretne.

"Most már így, hogy 36 leszek, egynek is örülnék, de ha jól sikerül, akkor soha ne mondd, hogy soha, lehet kettő is. Én egyke vagyok, mert anya is elég későn tudott szülni, így nem tudom, hogy milyen érzés, ha van testvéred, de mindenki, akinek van, azt mondja, hogy tök jó, így nem zárkózom el előle" - árulta el az egykori modell, aki azt is bevallotta,hogy ő mindig komolyan vette a kapcsolatait, de eddig sajnos nem talált olyan társat, akivel családot alapíthatott volna; és saját bevallása szerint most sem megy neki jól a randizás.

Zimány Linda legnagyobb félelmeiről is mesélt Palikéknak. Linda fizikailag a pókoktól retteg, azonban lelkileg sokkal több dolog miatt aggódik.

"Amitől igazán félek, az a jövő általában, mindenféle jövővel kapcsolatos dolog, hogy mi lesz ha..." - kezdte a híresség. "Kicsit kontrollmániás vagyok, szeretem a dolgokat irányítani az életemben, de történnek az életben dolgok, mint például most a pandémia, amivel nem tudsz számolni..."

Linda konkrét dolgokat megemlített.

"Vannak bennem félelmek, például hogy ha gyermekem lesz, egészséges legyen, vagy mi lesz, ha elmegy iskolába és baleset éri, vagy a szüleim, ha betegek lesznek. A látszat ellenére bennem nagyon sok félelem van, mert megpróbálok mindent megoldani úgy, hogy mindenkinek jó legyen" - vallotta be.

Zimány Linda fotói mellett nem lehet elmenni szó nélkül. A modell örömmel mutogatja tökéletes testét és csábos dekoltázsát.