Tavaly szeptemberben jelentette be Veréb Tamás és kedvese, hogy hét év együttlét után véget ért a kapcsolatuk. Úgy tűnik azonban, hogy mégsem engedték el egymás kezét, ugyanúgy találkoznak és beszélnek, mint előtte.

"Változatlanul szeretjük egymást, mint embert. Eltelt fél év a szakítás óta, de abban is sokat segítettünk egymásnak, hogy megszokjuk azt, hogy már nem vagyunk együtt. Ezt egyébként nagyon nehéz volt elfogadni, de őszintén és sokat beszélgettünk, hogy kiderüljön, mi az, amit igazán érzünk és mi az, amit már nem. Nyilván ehhez kell egy tudatos látásmód, hogy az embert ne az egója vezérelje és ne csak az érzelmei. A művészeknek azért van nagy szerencséjük, mert a művészetükben kiélhetik a fájdalmukat vagy akár az örömüket is" - mondta Tamás a Ripostnak.

Tomit a válás óta rengeteg nő bombázza üzenetekkel, de ő úgy érzi, hogy még nem áll készen egy új kapcsolatra.

"Nem állok még készen egy új kapcsolatra, ezt még elképzelni sem tudom, és nem is készülök ilyesmire. Most csak élem az életem és jól érzem magam. 2022 számomra az újrakezdés éve magánéletileg és művészetileg is. Márciusban jelenik meg a legújabb dalom, ami nagy meglepetés lesz a közönség számára. Akkor debütál majd a művésznevem is: Tom Sparrow!" – árulta el legújabb terveit.