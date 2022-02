Három évvel ezelőtt sokakat meglepett Demcsák Zsuzsa bejelentése, hogy mindössze három hét után igent mondott Krishannak, akit az Ázsia Expressz forgatásán ismert meg. Az idő őket igazolta, később Magyarországon is megerősítették a szövetségüket, de amint lehetőségük lesz az utazásra, egy indiai vallási szertartás keretében is szeretnék megtartani az esküvőt – erről a műsorvezető a szerdán megjelenő hot!-ban számol be.