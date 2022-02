A Blikk úgy tudja, Zsófi édesanyjának nehezére esett, hogy ne árulja el, mire készül leendő veje, de végül kitartott a nagy napig.

Shane nem véletlenül választotta 2022.02.22-ét a lánykérés dátumának: ez a különleges szám többszörösen is fontos Zsófi számára, hiszen ezen a napon ünnepelték Tusuppal a féléves évfordulójukat, emellett szeptember 22-én van a születésnapja, és a kedvenc száma is a kettes.

Az edző is kötődik ehhez a dátomhoz, hiszen volt feleségével, Hosszú Katinkával is a 22-es szám köti őket össze: Shane korábban augusztus 22-én vette el a sikeres úszónőt.

Furcsa egybeesés, hogy Gelencsér Máté 2022. január 22-én kérte meg Katinka kezét. Nos, számok ide, vagy oda, egy biztos: Shane és Zsófi fülig szerelmesek egymásba, és együtt tervezik a jövőt, bár ezt már akkor is lehetett tudni, amikor közös tetoválást csináltattak.

Most, hogy a szerelmesek jegyben járnak, nagyon nagy a boldogság a családban. Az edző már a műsorvezetőhöz is költözött törökbálinti otthonába, hamarosan pedig, reméljük, arról is kiderül néhány részlet, mikor és hol kelnek egybe.