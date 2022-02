Néhány nappal ezelőtt exkluzív interjúban mesélt Stana Alexandra a Life.hu-nak arról, hogy miért döntöttek volt férjével, Köcse Györggyel a válás mellett. Gyuri döbbenten olvasta volt párja nyilatkozatát, most ő is megszólalt az ügyben.

Stana Alexandra nemrég bevallotta, hogy Köcse Györggyel való házassága egy külföldi munkalehetőség miatt ért véget. Szandi állítása szerint Gyuri a munkát választotta a kapcsolatuk helyett, ami nagyon rosszul érintette őt. A férfi döbbenten olvasta volt felesége szavait és a Blikknek adott interjúban reagált az elmondottakra.

"Azzal semmi bajom, ha valaki szerepelni akar, minél több követőt akar szerezni magának, de hogy ezt úgy tegye, hogy közben valótlan dolgokat állít, azt nem tartom korrektnek"– mesélte Köcse György, aki azt állítja: Stana Alexandra közvetlenül az esküvőjük előtt is megcsalta.

"Alexandrának mindig fontos volt, hogy külső visszajelzéseket kapjon, akár több személytől is. Bíztam abban, hogy ez egyszer majd megváltozik, és én elég leszek, de hiába volt lánykérés, dupla esküvő, ez nem történt meg. Olyannyira nem, hogyhárom nappal a második esküvő előtt kiderült, van egy harmadik személy a házasságunkban, egy kolléga, aki ráadásul egy bizonyos pozíciót töltött volna be az esküvőnkön. Bár állításuk szerint csóknál több nem történt közöttük, de számomra már az is megcsalás. Szandi egyébként azzal védekezett, hogy a karrierje miatt muszáj volt jó kapcsolatot ápolnia vele..." – magyarázta a férfi, aki a történtek ellenére adott egy esélyt a kapcsolatuknak.

"Akkor bennem eltört valami, ennek ellenére azt mondtam, tartsuk meg a nagy esküvőt, mert láttam a jövőmet Szandival, láttam benne a gyerekeim anyját, a nőt, akivel felépítünk egy életet, nyitunk egy közös táncstúdiót" - tette hozzá, majd elmondta, hogy valóban a külföldi munkalehetőség tett pontot a házassága végére, de korántsem úgy történtek a dolgok, ahogyan Alexandra állítja.

"Azon a héten, amikor Dobó Katával kiestünk a Dancing with the Starsból, megkeresett egy amerikai hajózási cég. Úgy gondoltam, ez jó lehetőség nekünk, hiszen ha Szandi valóban a közös jövőben gondolkodik, és velem képzeli el az életét, akkor ott tényleg rendbe hozhatunk mindent" - mondta, aki teljes mértékben elfogadta, hogy felesége nem akar egy újabb külföldi munkát elvállalni.

"Ekkor még szó nem volt szakításról köztünk, teljesen együttműködő volt, az is az ő ötlete volt, hogy Szőke Zsuzsival utazzam ki, aki egyébként a barátnője volt. Végig támogatott, amíg a változást lezongoráztunk az amerikaiakkal, leszerződtünk, majd közölte, hogy ha én kimegyek, akkor nem szeretem" – mesélte el Köcse, aki ennek ellenére nem szeretne mást, mint továbblépni, végleg pontot tenni a házassága végére. Továbbá szeretné, ha alaptalanul senki nem bántaná őt és a táncpartnerét.

"Zsuzsi nagyon jó barátom, de semmi több. Persze fáj, hogy bántják, hogy Szandi is bántja, pedig Zsuzsi nem tett semmi rosszat. Bevallom, még nem vagyok túl érzelmileg a házasságomon. Ennek ellenére Szandinak nem kívánok semmi rosszat, legyen boldog Dáviddal" - zárta rövidre.