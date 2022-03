Tavasszal a legtöbb nő szereti felfrissíti a gardróbját. Akadnak, akik szinte az egész ruhatárukat lecserélik, mások viszont csak egy-két divatos darabot szereznek be. Bármelyik típusba is tartozunk, ezeket a tippeket jó, ha szem előtt tartjuk a shoppingolás során.

Nem kell teljesen megújítani a ruhatárunkat ahhoz, hogy 2022 tavaszán igazán divatosak legyünk. Elég néhány jól megválasztott, trendi darab, amelyek passzolnak az előző szezon kedvenceihez, és máris kész az új outfit. S hogy miből válogassunk idén?

Angyali fehérben

A fehér örök klasszikus, 2022-ben azonban még az eddigieknél is nagyobb szeletet hasít magának a divatvilág hatalmas tortájából. Lehet az egész szettünk telőtől talpig ilyen színű, de választhatunk egy domináns fehér bakancsot is – mindenképpen trendik leszünk.

A szivárvány minden árnyalata

Ha már színek, akkor bizony el kell árulnunk, hogy a fehér mellett bizony a több szín is nagy népszerűségnek fog örvendeni ebben a szezonban. Például a neon árnyalatok: sárga, rózsaszín, zöld, ám ami ennél sokkal érdekesebb, hogy ezek ellenpólusai, a pasztellek is divatban lesznek. Akkor most rikítsunk vagy sem? Mindegy, válasszuk azt az irányzatot, amely leginkább passzol az egyéniségünkhöz!

Villantás, de okosan

Ami szintén soha nem megy ki a divatból, az a csupasz bőr látványa. Idén teljesen mindegy, hogy a combjainkat hagyjuk-e szabadon, a hasunkat, a vállunkat, vagy a hátunkat, mindenképpen trendik leszünk. Egyre azért vigyázzunk! Ne mutassunk meg mindent egyszerre, mert azzal inkább közönséges hatást fogunk elérni, nem trendit.

Mutassunk is, meg ne is

Idén tavasszal minden jöhet, ami sejtelmesen áttetsző, legyen szó egy blúz ujjáról, egy teljes felsőről, szoknyáról vagy bármi másról. Lesznek olyan darabok is, amelyek kifejezetten szexivé változtatnak például egy egyszerű nadrágot, hiszen az itt-ott vagy akár mindenhol átlátszó ruhadarabok igencsak fel tudják csigázni a képzeletet.

