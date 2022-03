Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Ahogy a születésünknek, úgy az életünknek és a halálunknak is értelme van, akkor is, ha nem tudjuk, mi az. De van! Ezt nem tudás, hanem ős-sejtelem.

A sejtelem a magyar nyelv csodája. A sejtés a sejtek tudása, melyekben kódolt információk vannak, melyek éltetik, növelik, a másikkal való találkozásra késztetik. Ma már a tudomány is kezdi érteni, mit sejt a sejt. Többek között azt, hogy élni, létezni jó. Én is sejtek, sok mindent. És ezért öröm tölt el, a gondjaim közepette is.

Müller Péter korábbi írásait itt tudod elolvasni.