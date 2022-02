A 2020-as nyári olimpián láthattuk utoljára vízbe ugrani hazánk egyik legsikeresebb férfi úszóját, Cseh Lászlót, aki világverseny után bejelentette a visszavonulását. Most arról kérdeztük, azóta mivel telnek a napjai.

A Life.hu-nak adot interjújában Cseh Laci elárulta, visszavonulása után mindennél fontosabb számára, hogy a feleségével és a szeretteivel legyen, és szimplán jól érezze magát. Úgy szeretne élni, hogy ne kelljen megfelelnie az elvárásoknak. A visszatérést nem fontolgatja, de újra úszni kezdett.

"Nem érzem, hogy a visszavonulás óta szegényebb lenne az életem, vagy én bármivel is kevesebb ember lennék. A víz persze hiányzik, ezért is kezdtem megint úszni, de inkább csak úszkálásnak nevezném azt, amit most csinálok. Azért úszom, hogy mozogjak, és nem azért, hogy minél jobb időeredményt produkáljak. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy úgy tudtam abbahagyni a pályafutásomat, hogy nem maradt bennem hiányérzet" - mondta Laci, aki még mindig nem tudja, mivel foglalkozna szívesen a jövőben, az azonban biztos, hogy edzősködni továbbra sem szeretne.