Kulcsár Edina mellei nagyobbnak tűnnek a szokásosnál, amit az egyik rajongója szóvá is tett. A celeb kommentben válaszolt arra a feltételezésre, hogy mellműtéten eshetett át.

Kulcsár Edina legutóbb közzétett fotóját imádják a rajongói, úgy látják, hogy egyszerűen ragyog a felvételen, és látszik, mennyire boldog. Nemcsak ezt vették észre azonban, hanem azt is, hogy Edina mellei jóval nagyobbak most, mint korábban. Az egyik kommentelője meg is említette egy hozzászólásban, és azt feltételezte, hogy a celeb mellműtéten eshetett át. Edina válaszolt a kommentelőnek, és elárulta, nem feküdt kés alá, egyszerűen többet eszik.

Edina az elmúlt hetekben szünetet tartott, nem volt jelen olyan intenzitással a közösségi médiában, mint korábban, de pár napja visszatért, és úgy érzi, talán most sikerül megtalálnia az egyensúlyt. Mint ismert, a válása és új párkapcsolatának gyors bejelentése után sok támadás érte, de úgy tűnik, ezeken sikerült túltennie magát. Korábban a Life.hu-nak elmondta, miért volt szükséges ilyen hamar nyilvánosságra hoznia új kapcsolatát.