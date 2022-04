Meghan Markle mindig kifogástalanul néz ki, ha megjelenik a kamerák előtt, ez azonban nem véletlen. A hercegné kínosan ügyel a külsejére, s ebbe beletartozik az is, hogy nagyon odafigyel az étrendjére. Sussex hercegnője mást eszik a hétköznapokon és a hétvégén, s ennek köszönhetően nagyon jól érzi magát a bőrében.

Meghan Markle gyakran posztol recepteket és Insta-képeket az életmódblogjába, a BarBend kutatása szerint az övé a második legnépszerűbb királyi diéta, csak sógornője, Kate Middleton előzi meg. Fő elve, hogy hétköznap nem eszik glutén alapú és húsos ételeket, csak vegán ételeket fogyaszt, hétvégén azonban kicsit lazít az étrenden.

Meghan Markle reggelije

Azt gondolnánk, hogy egy kétgyermekes anyukának, aki ráadásul a világ egyik legismertebb embere, nincs ideje arra, hogy különleges reggelit készítsen magának. Meghan esetében azonban ez nem így van: a hercegné minden reggel forró citromos vízzel indítja a napot, ami nemcsak a bőrének tesz jót, de az emésztését is elősegíti. A hercegnő második fogásként rostokban gazdag zabkását eszik mandula- és szójatejjel, agave sziruppal és banánnal keverve, ezen kívül pedig az acai tálak nagy rajongója. Meghan mindig is az egészséges életmód híve volt: a Briliáns elmék forgatása alatt zöldségekből és gyümölcsökből álló zöldturmixot ivott, ami sokkal inkább felfrissítette, mint egy eszpresszókávé.

Meghan Markle ebédje

A hercegné semmit sem bíz a véletlenre: hétköznaponként kizárólag vegán ételeket fogyaszt. Meghan meg van róla győződve, hogy a hús- és gluténmentes diéta a legjobb módja az energianövelésnek, ráadásul a bőrére is jótékony hatással van. Kedvence az egészséges zsírokban, vitaminokban és rostokban gazdag avokádós pirítós, amikhez lazább napjain egy buggyantott tojást is rendel. Meghan nagy rajongója még a fűszerezett növényi quinoának, melyet köretként vagy saláta tetejére szórva fogyaszt. Hétvégén már engedélyez magának egy kis lazítást: egyik kedvenc étele a Baja-stílusú halas taco grillezett fehér húsú hallal, paprikával és hagymával, melynek szeretetét állítása szerint az anyatejjel szívta magába.

Sussex hercegnéje is szokott nassolni

A hercegné is szokott nassolni, de kizárólag egészséges ételeket. Kedvencei közé tartozik a a sárgarépa, a humusz, az alma mandulavajjal, a kelkáposzta chips és a chiamag puding – amit elmondása szerint saját maga is heti rendszerességgel elkészít. Ha van ideje, akkor összedob egy zöldturmixot is délután: kelkáposztát kever össze spenóttal, almával, citrommal és gyömbérrel.

Meghan Markle specialitása: a banánkenyér

Desszert nélkül nem élet az élet, s mivel Meghan sokat edz és egészségesen étkezik, így belefér néha egy kis édesség az étrendbe. Kedvenc desszertje, amit ő maga is szívesen elkészít: a banánkenyér. A receptet szigorúan őrzik, de két összetevő kikerült a nyilvánosság elé, ez pedig nem más, mint a gyömbér és a csokoládéforgács.

A hercegi pár romantikus vacsorája

A hercegné is megenged magának némi húsfogyasztást. A rajongók teljesen megdöbbentek, amikor napvilágra került, hogy Harry akkor kérte meg Meghan kezét, amikor otthon éppen csirkét sütöttek. A hercegné később azt nyilatkozta, hogy szerinte nincs finomabb egy tökéletes sült csirkénél.