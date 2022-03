Horváth Éva folyamatosan tájékoztatja a rajongókat arról, milyen is az életük Balin. Most azt mutatta meg, hogyan kapcsolódik ki pazar otthonuk medencéjében.

Horváth Éváék fél évre Balira költöztek, de a rajongókat onnan is folyamatosan tájékoztatja életükről. Bemutatták már azt a pazar otthont, amiben a mindennapjaikat töltik, de egyéb részleteket is elárultak, így derült ki az, hogy Éva és férje nem egy ágyban alszanak. Ezúttal pedig nem a tengerpartról jelentkezett be a volt szépségkirálynő - ahogy nemrég tette, amikor megmutatta, hogyan szoptat nyilvánosan - hanem az otthonuk medencéjéből: így pancsol kisebbik fiával, Alexszel.