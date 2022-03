Szilágyi Liliána háttérbe vonult, miután decemberben megdöbbentő dolgokkal vádolta meg édesapját . Néhány napja visszatért és elmondta, milyen tervei vannak a jövőre nézve , most pedig az is kiderült, elköltözött.

Az úszónő az Instagramján elárulta, hogy másik városba, Győrbe költözött.

"Új város, új lehetőségek! Hello Győr" - posztolt új lakásából.

"Az elmúlt időszak mindemellett a sportról szólt, elkezdtem újra az úszást és Győrbe költöztünk. Vannak céljaim a medencében is, erről, a terveimről, a gyógyulásom átélt tapasztalatairól és sok minden másról is igyekszem megosztani majd információkat veletek és bízom abban, hogy ez megfelelő motivációt, netán támaszt is tud majd nyújtani nektek" – osztotta meg követőivel élete legújabb fejleményeit Liliána a minap.