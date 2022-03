Miley Cyrus magánélete az elmúlt két évben nagyon eseménytelen volt, ami nem jellemző a botrányhősnőre. A rajongóit azért természetesen ellátta ez idő alatt is szexi tartalmakkal, hol átlátszó tangában pucsított a kamerába, máskor pedig csupasz cickókat villantott. Minden bizonnyal hasonló tartalmak ezután is láthatóak lesznek a közösségi oldalán, még akkor is, ha ismét szerelmes, hiszen a vad énekesnőt sosem korlátozták kapcsolatai a kitárulkozásban. A választottja nem más, mint a fiatal énekes, Maxx Morando.

A zenész 6 évvel fiatalabb Miley Cyrusnál, még csak 23 éves. Ugyan leginkább dobolással foglalkozik, gitározni is tud. Jelenleg a Liily nevű zenekarban játszik. Az is kiderült, hogy ugyanazokban a körökben mozognak, közös barátokon keresztül ismerkedtek meg egymással. Szerelmükről ők maguk még nem nyilatkoztak, de egy ismerősük igen. "Ez egy új kapcsolat. Még mindig csak ismerkednek egymással. Sok időt töltenek együtt, és nagyon jól érzik magukat" - mondta a US Weeklynek egy ismerősük.