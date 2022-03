Hazai előadóink hétről-hétre a legnagyobb sztárok bőrébe bújnak a Sztárban Sztár színpadán. Hírességeink, igaz, többször csaltak mosolyt az arcunkra, de botrányokból is bőven jutott a tévé képernyőjére.

Cikkünkben összeszedtük a Sztárban Sztár olyan pillanatait, melyek miatt nemcsak a közönség, de a résztvevők is kellemetlenül érezték magukat.

2017

Az 5. évadban Janicsák Veca L.L. Junior bőrébe bújva adta elő a Raggamoffin II című dalt. A felkészülésben a rapper is segített Vecának, hogy a legjobb produkcióval állhasson a zsűri elé. Azonban Az élő adás után azonban Junior mélységesen csalódott és felháborodott volt. Külön kérése volt, hogy Veca ne figurázza ki a karakterét, mégis úgy érezte, hogy az énekesnő egy idejétmúlt paródiát csinált. Később Veca is reagált a történtekre, és elmondta, hogy egyáltalán nem állt szándékában megsérteni Juniort, ezért nyilvánosan is elnézést kért tőle.

2020

A 7.évadban sokkolta a nézőket, amikor kiderült, hogy Curtis nemcsak az élő adásban, hanem a próbákon sem jelent meg egész héten. Mindenki aggódott a rapperért, hiszen senki sem tudta elérni őt. Még a műsorvezető, Tilla is reménykedett, hogy barátja hátha megérkezik az utolsó pillanatban, de Curtisre hiábavaló volt várni: aznap este ő volt a kieső versenyző. Az előadó azzal magyarázta a történteket, hogy eluralkodott rajta édesapja hiánya, és úgy érezte, hogy képtelen lenne szórakoztatni a közönséget.

2021

Alighogy megjelentek a Sztárban Sztár leszek! első beharangozó videói, az internetet máris elárasztotta a két új zsűritag konfliktusa. Az egyik videóban mindenki láthatta, ahogy Tóth Gabi és Majka egymást kritizálják egy versenyző miatt. Gabi hiába próbálta meggyőzni Majkát, hogy a fiatal lány jobb helyen lenne nála, végül az indulatok elhatalmasodtak, és az énekesnő sírva hagyta el a stúdiót.

Ugyanebben az évadban mindenkit megdöbbentett, amikor az ötödik élő adás alatt Csiszár Istvánnak, a Sztárban Sztár leszek! győztesének leégett az otthona. Felesége épp István produkcióját nézte, aki aznap este Korda György bőrében állt a színpadra. Hirtelen vaksötét lett a házban, és az asszony, amint észrevette a füstöt, gyermekükkel azonnal kirohant égő otthonukból. Első dolga volt hívni a tűzoltókat, de így is óriási kárt szenvedtek.

2022

A zsűritagok és a tévénézők egyaránt imádják a tinilányok kedvencét, Marics Petit. A 25 éves fiatal előadó az idei Sztárban Sztár első két adásában fantasztikus teljesítményt nyújtott, és kíváncsian várták, hogyan fog megbirkózni Tina Turner karakterével. A produkciójából hiába próbálta kihozni a legtöbbet, a technika összeesküdött ellene. Nem működött a mikrofonja, és a stáb csak fél perc elteltével tudta megoldani, hogy a közönség hallhassa Petit. A fiatal tehetség végül folytathatta a versenyt, sőt, a szavazók között volt olyan, aki 50 000 Ft értékben küldött emelt díjas SMS-t csakis azért, hogy támogassa kedvencét.

+1

A legnagyobb tragédia mégis a 16 éves versenyző, Csontos Karina halála volt, aki egy szörnyű autóbalesetben vesztette életét. A lány úgy ment el otthonról, hogy családja azt hitte, gyermekük békésen pihen a szobájában. Másnap szülei kétségbeesetten keresték Karinát, és a rendőröktől értesültek gyermekük elvesztéséről.