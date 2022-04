A vitaminok pozitívan befolyásolják a szervezet folyamatait, főleg, ha a fogyasztásuk rendszeres. Ilyenkor erősítik az immunrendszert, optimalizálják a test működését, de még a bőrünket is szépítik. Utóbbi hatásukat azonban nemcsak belsőleg tudják kifejteni, de akkor is, ha magunkra kenjük őket!

A vitaminok kulcsszerepet játszanak abban, hogy egészségesek maradjunk, ám a vitaminok a bőrápolásban is valódi sztárok, amelyek nemcsak akkor hatásosak, ha különféle élelmiszerekkel vagy étrendkiegészítőkkel a szervezetbe jutnak. Sok vitamin ugyanis külsőleg is alkalmazható, s hogy melyiket miért érdemes magunkra kenni, azt rögtön számba is vesszük.

A-vitamin, azaz a retinoidok

Az A-vitaminról már többször is írtunk, így itt most csak annyit említenénk meg, hogy az A-vitamin származékai (retinolsav, retinol, retinal) igazi jolly jokerek a bőrápolásban. A retinoidok rendszeres használatával csökkennek a ráncok, halványodnak a pigmentfoltok, de még a pattanásos bőr is megnyugszik.

B 3 -vitamin, azaz a niacinamid

A niacinamid szintén egy olyan szépségápolási újdonság, amely nemrég robbant be a köztudatba. A B 3 -vitamin az arcra kenve serkenti a kollagéntermelést, mérsékli a pigmentfoltok intenzitását, csökkenti a gyulladásokat, pórusösszehúzó, hidratáló és remek faggyúszabályozó.

B 5 – azaz a panthenol

A panthenol valószínűleg ismerősen cseng a legtöbbünk számára, ha másért nem, akkor a napégésre használt panthenolos spray miatt – amibe nem is véletlenül került bele. A panthenol rendkívüli vízmegkötő képessége miatt remekül hidratál, ezért ideális a száraz bőr ápolására. Emellett segít helyreállítani a bőrbarriert, tehát jót tesz az irritált, felborult egyensúlyú bőrnek. Nyugtatja a gyulladt aknékat, ráadásul könnyíti a sebgyógyulást.

C-vitamin

A C-vitamin szintén egy szupererővel bíró hatóanyag, amelyről írtunk már bővebben. Röviden elég, ha annyit tudunk erről a vitaminról, hogy külsőleg alkalmazva csodás antioxidáns, azaz hatékonyan küzd a bőrünket károsító szabadgyökök ellen, fokozza a kollagéntermelést, segít a fényvédelemben (nem fényvédő!), halványítja a pigmentfoltokat és ismét ragyogóvá varázsolja a matt, fakó és élettelen bőrt.

E-vitamin, azaz a tokoferol

Az E-vitaminról valószínűleg kevesen tudják, hogy nem csupán belülről szépít, de kívülről, a bőrre kenve is. Pedig a tokoferol az egyik legerősebb antioxidáns, ráadásul bőrsimító, hidratáló, gyulladáscsökkentő és sebgyógyító is.

F-vitamin, azaz az omega-sav

Ha azt írjuk, F-vitamin, az nem sokat mond a legtöbb ember számára, ám ha azt, hogy omega-3 és omega-6 zsírsavak, az úgy már egészen más. Kicsit leegyszerűsítve az omega-3 a linolénsav, míg az omega-6 a linolsav, és voltaképpen mindkettő F-vitamin. Hatásukat tekintve pedig harcolnak a szabadgyökök ellen, lassítják a bőr öregedését, ránctalanítanak, de a rosaceás és az aknés bőrre is jó hatással vannak.