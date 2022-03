Öt hét telt el azóta, hogy Szőke Zsuzsanna igent mondott a társának, Köcse Györgynek, és elindult élete következő kalandjára. Testileg és lelkileg is megterhelő heteken van túl a gyönyörű táncos, aki a partnerével jelenleg 27 fokos, gyönyörű nyári napsütésben hajózik Mexikó tengerpartján Galveston, Costa Maya és Cozumel között.

„Kemény időszak van mögöttünk Gyurival. Már túl vagyunk a premieren, ami jól sikerült, ezek után első dolgom volt végre ellátogatni Mexikó egyik gyönyörű tengerpartjára" – kezdte a szerdánként megjelenő hot! magazinnak Zsuzsi, aki csodás formában van, erről árulkodnak a bikinis fotói is.

A friss hot!-ban arról is mesél a táncosnő, hogy milyen kapcsolat fűzi partneréhez, valamint Köcse György Stana Alexandrától való válásáról is szó esik. Keressétek a magazint digitális formában is a digitalstand.hu/hot oldalon!