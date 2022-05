Mindenkinek vannak olyan külső tulajdonságai, melyekre különösen büszke és olyanok is, amiket legszívesebben takargatna vagy megváltoztatna. Az asztrológia szerint a csillagjegyünk nemcsak azt határozza meg, milyen a személyiségünk, hanem azt is, melyik külső jegyünk az, amire mások is azonnal felfigyelnek.