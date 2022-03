Graham Tinsley azt mondta, különleges intézkedésekre akkor került sor, amikor magas rangú személyek érkeztek vendégségbe. A biztonsági protokoll ilyenkor rendkívül szigorú a palotában.

Az egykori szakács elmondta, hogy a királyi eljegyzések során például a kastély területén kívülre telepített, ideiglenes konyhában kellett főzniük, majd az ételt gyalog vitték át a bankettre. Az evőeszközöket és az ételeket, hozzávalókat röntgengéppel vizsgálták át, így próbálják kiszűrni, hogy bármi illetéktelen dolog bekerülhessen a rendezvényre.



"Nagyobb kaliberű bankettek előtt minden ételt, tárolóedényünket, késünket és konyhai felszerelésünket be kellett helyeznünk egy röntgenkészülékbe, miközben motorkerékpárokon vittek be minket a kastélyba. Ez akkor volt jellemző, ha a rendezvényen magas rangú politikusok is megjelentek" - mesélte a HELLO magazinnak Tinsley.

A cateringes cég által biztosított felszolgálókat a rendőrség ma is kikérdezi, átvilágítják őket, és csak ezután viszik őket a helyszínre.