Hajdú Péter harmadik gyermeke február 14-én született meg. A műsorvezető most megmutatta kisfiát, Dominikot.

Hajdú Péter háromszoros apuka lett február 14-én. A műsorvezető nem sokkal később meg is osztott egy fotót kisfiáról, habár akkor az arcát még nem mutatta meg; most azonban már láthatjuk, mennyire is hasonlít rá Dominik, ugyanis egy közös képet tett ki Instagram-oldalára.

Korábban elmondta, két gyerek után ő már lazábban veszi az akadályokat, mint Eszti. "Az Eszti felkel azért, hogy lélegzik-e a gyerek. Én sokkal lazábban tudom kezelni két gyerek után most Dominikot, mint Eszti, aki a legkisebb dolgon is beparázik. Tök jó, hogy azt érzem, hogy úristen, én ezen túl vagyok. Ha nem kakilt egy napot, majd holnap fog..." - árulta el a többi között.