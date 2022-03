Az Összezárva Hajdú Péterrel péntek esti adásában Rubint Réka beszélt életének fontos állomásairól. Szóba került az is, hogy már akkor sem volt híján a pénznek, amikor összejött Schobert Norbival.

"Amikor a Norbit megismertem, havi 500 és 700 ezer forint között kerestem. 21 évvel ezelőtt. Tudod, mekkora pénz volt? Most is óriási..." - árulta el Réka, aki arról is beszélt, hogy Lara és Norbika megszületése után Norbi kérésére nem tartott aerobikórákat, ami hiányzott a boldogságához.

Később azonban kibérelt egy csarnokot, ami végül a Facebook térhódításával vált ismertté, fél éven belül már 250 embert tornáztatott alkalmanként.

Réka a műsorban Norbi szívműtétjéről és sztrókjáról könnyek között beszélt.