Az állatminta soha nem megy ki a divatból, sőt mondhatni, ez a trend egyidős az emberiséggel. Már az ősember is hordott állatok bőréből, szőréből készült öltözéket, s ez a viselet azóta is népeken és kultúrákon átívelő, töretlen sikernek örvend. Népszerűsége valószínűleg annak is köszönhető, hogy ezeknek az alapanyagoknak eleinte mágikus erőt tulajdonítottak – aki a tigris bundájába bújt, az megszerezte annak erejét is –, majd az erő, végül pedig a hatalom és a gazdagság jelképévé váltak. Ráadásul amellett, hogy az állati szőrök és bőrök igazi státuszszimbólumnak számítottak: a XX. századra kifejezetten szexuális töltetet is kaptak. Mégis, a legtöbben közönségesnek, kihívónak, sőt kifejezetten rondának tartják az állatmintákat, ez pedig annak köszönhető, hogy a viselésükkor sokan nem tartanak be néhány egyszerű szabályt.

Állatminta ízlésesen