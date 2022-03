"Volt egy hosszú kapcsolatom, de annak sajnos vége lett a nyáron. Most leginkább a céljaimra fókuszálok. Nem zárkózom el attól, hogy barátnőm legyen, de nem vagyok ráfeszülve a párkeresésre. Társkeresőkön viszont nem szeretek ismerkedni. Mindig letöltöm, de aztán egy nap után le is törlöm. A személyes ismerkedésben hiszek" – jelentette ki a Fool Moon énekese.

Bence szülei nagyon korán elváltak, de a híresség a húgával együtt jó kapcsolatot ápol mindkettejükkel.

"Szerencsés vagyok, hiszen a családom és a barátaim mindenben támogatnak. Jelenleg a műsor mellett dolgozom és tanulok is. Vállalkozásfejlesztés szakon csinálom a mesterképzést, ez az utolsó félévem.Úgy gondolom, hogy jó, ha van egy B tervem a zene mellett. Tudom, hogy a nagyapám és az édesapám is örül annak, hogy van diplomám. Persze ez nem volt elvárás, de így ők is nyugodtabbak, hiszen ha bármi történik, akkor el tudok helyezkedni a polgári szakmámban" – magyarázta Bence.

Rengeteg elfoglaltsága miatt kicsit húzósak a hetei, de már van terve, hogy az államvizsga után hol szeretné kiereszteni a gőzt.

"Azt tervezzük a barátaimmal, hogy a nyáron elmegyünk Amerikába egy hosszú pihenésre. Pár éve volt lehetőségem kimenni, és azóta vágyom oda vissza. New York-fanatikus vagyok, ez nekem egy szerelem-hely" – mesélt a terveiről.

Az átváltozóshow igazi kihívást jelentett a fiatal tehetség számára, de hétről hétre helytállt a színpadon, ami az önbizalmához is sokat hozzátesz.

"Az elején volt bennem egy kis izgalom és megfelelési vágy, de most már kezdek fellazulni, és csak élvezem a műsort. A társaság is nagyon összeforrt. Úgy érzem, hogy hazaértem"

– jelentette ki Bence, akinek többször kellett női énekest alakítania az elmúlt hetekben.