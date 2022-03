Keresztes Ildikót hatalmas megtiszteltetés érte a munkájában, hiszen Máté Péter-díjjal tüntették ki, és a magánéletében is kiegyensúlyozottabb, mint valaha. Most igazán minden adott ahhoz, hogy végre boldog legyen.

Keresztes Ildikó úgy érzi, hogy az élete végre kiegyensúlyozott és mindene megvan ahhoz, hogy boldog legyen.

"Jó, ha az embert néha megdicsérik. Picit kishitű vagyok, de most legalább elgondolkodtam azon, talán valamit mégis jól csinálok... A szakmám tele van nehézségekkel, és most is sok pályatársam küzd. Nekem sem szabad soha elfelejtenem, honnan jövök, és milyen nehéz helyzetekben is voltam, főleg a pályám elején. Ennek ellenére végig hű maradtam a hivatásomhoz" – kezdte A Hot! magazinnak Ildikó.

Az énekesnő nyolcvanhárom éves édesanyjának, a demenciában szenvedő Éva néninek az elsők között számolt be élete egyik legmeghatóbb eseményéről.

"Anyukám megkönnyezte az elismerésemet, majd másnapra elfelejtette. Nem hibáztatom; nem tudhatom, rám mit szab majd az élet" – mesélte az énekesnő.

Ildikó csak azt sajnálja, hogy nem lehet együtt annyit édesanyjával, amennyit szeretne; mert most valóban sokat dolgozik.

Azt szintén megfogadta, hogy ebben az évben új életet kezd – abban az értelemben mindenképpen, hogy változtat bizonyos szokásain. Hamarosan befejeződik a másfél évvel ezelőtt elkezdett lakásfelújítása, nem csoda, hogy tele van tervekkel.

"Ugyanolyan eklektikus művészlakásom lesz, mint volt, csak kicsit nagyobb terekkel. Még néhány új bútor a régiek mellé, és tényleg kész vagyok. Most egyébként is nagyon jó periódusomban vagyok. Talán ezért, vagy a korom hozza a bölcsességemet, nem tudom, mindenesetre egyre többször azon kapom magam, hogy elgondolkodom: mi bajom is volt nekem régen magammal, az életemmel?!Évtizedeken keresztül hurcoltam a magam kreálta problémáimmmal, annyit tépelődtem feleslegesen, de észre kell venni, hogy egyre fogy az időm, most kellene jól csinálni a dolgaimat. Ezért igyekszem máshová helyezni bizonyos hangsúlyokat. Utálom magamat, amiért sok mindenben olyan rapszodikusan működtem, de már próbálok hozzászokni a rendszerességhez, kisebb-nagyobb sikerrel" - nevetett az énekesnő, aki nemrég elárulta, hogy annyira kikészítette az X-faktor, hogy gyomorfekélyt kapott.