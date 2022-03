"Az alvás és az ébrenlét évezredeken át kialakult természetes ritmusának, a cirkadián ritmusnak a mesterséges (intézményes) megzavarása az emberi szervezetre negatívan ható fáziseltolódási következményekkel jár" - írta közleményében a Magyar Alvás Szövetség.

Pintér Ferenc, a Meteo Klinika igazgatója néhány olyan hasznos tanácsot javasolt, mellyekkel könnyen csökkenthetjük a káros utóhatásokat - írja a Ripost.

1. Fokozatosan és ne egyszerre állítsuk át óráinkat! A szervezet könnyebben elvisel kétszer fél órát, de az a legjobb ha negyed órákkal lépkedünk előre.

2. Csökkentsük a szervezet fizikai és szellemi terheléseit egyaránt!

3.Pótoljuk étrendkiegészítőkkel azokat az anyagokat, amelyekből egyébként is hiányt szenvedünk. Például: C-vitamin, magnézium és kalcium mellett juttassunk be cinket és szelént is.

Alvási szokásaink egyébként is óriási hatással vannak egészségünkre, ezért a minőségi alvásra különösen fontos odafigyelni.