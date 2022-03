A Diana, a musical című Netflix-produkció tarolt a hollywoodi citromdíjak átadásán: a Diana hercegnőről szóló Broadway-musical a legrosszabb film és a legrosszabb színésznő díját is elnyerte.

A Razzie Awards díjainak kihirdetését hagyományosan az Oscar-gála elé időzítik. A Diana, a musical idén öt díjat, köztük a legrosszabb rendezés és forgatókönyv díját is besöpörte.

A darabot mindössze 33-szor adták elő a Broadwayn, mielőtt a pandémia miatt lehúzták volna a függönyt. A Netflix közönség nélkül streamingelte a darabot. A Dianát játszó Jeanna de Waal a Razzie Awards díjai közül a legrosszabb színésznő trófeáját kapta - számolt be róla a BBC News szombaton.

A kosárlabda sztárja, LeBron James a legrosszabb színész díját szerezte meg a Space Jam 2: Új kezdet című filmben nyújtott játékával. A legrosszabb filmes páros díját szintén Jamesnek és "bármelyik Warner rajzfilmfigurának" ítélték oda, és maga a produkció is elnyerte a legrosszabb folyatás díját.

A Gucci-ház című filmben nyújtott játékáért Jared Letónak a legrosszabb férfi mellékszereplő díja jutott.

A női mellékszereplők közül pedig a királynő és Barbara Cartland kettős szerepét alakító Judy Kaye-t díjazták ugyancsak a Diana, a musical szereposztásából.

Bruce Willist egy különleges citromdíjjal is meglepték. A színész saját kategóriát kapott: Bruce Willis legrosszabb alakítása egy 2021-es filmben. A díjra nevezett nyolc film közül a Kozmikus bűn című akció-sci-fi lett a győztes.

