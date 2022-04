Nyomozást indított a német rendőrség egy 60 éves férfi ellen, aki 90 Covid elleni védőoltást adatott be magának, hogy az így megszerzett oltási igazolványokat eladhassa.

A német férfi olyanoknak adta el az papírokat, akik nem akarták magukat beoltatni.

A férfi nevét adatvédelmi okok miatt nem árulták el, őt a szászországi Eilenburg egyik oltóközpontjában kapták el, amikor egymást követő két napon is megjelent a Covid-oltás miatt. A rendőrök több nála lévő, üres oltási igazolványt is lefoglaltak, és büntetőeljárást indítottak ellene. Az újabb és újabb oltóanyagok felvételével a férfi valódi oltási tételszámokat kapott, azokat feltüntették a kiadott kártyákon, melyeket aztán ő jó pénzért tovább adott oltatlanoknak. Ez volt a terve a nála lévő üres igazolványokkal is.

Arról nincs hír, hogy a férfi egészségére milyen hatással volt a rengeteg felvett vakcina - írja a The Guardian.