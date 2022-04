A Pentagon jelentéseiben információk szerepelnek elrablásról, szexuális érintkezésről, terhességről és telepátiáról is. A Daily Star megírta, hogy a tanulmány összesen öt szexuális találkozásról számol be földönkívüliek és emberek között. Emellett a Védelmi Minisztérium és a hírszerzési ügynökség által kiadott aktákban egy másik dokumentum azt mutatja be, hogyan kell kategorizálni az "anomális viselkedést" a jetikkel és szellemekkel.

"Elegendő eseményt jelentettek, és orvosi adatokat dolgoztak fel, hogy alátámasszák azt a hipotézist, hogy létezik néhány fejlett rendszer, ami átláthatatlan az Egyesült Államok számára" - áll a jelentésben.

Az évek alatt több bejelentés is érkezett, amikor embereken elektromágneses sugárzás okozta égési sérülések jelentek meg, de előfordult, hogy emellett agykárosodás is történt.

A jelentés elismeri, hogy sok dolog van, amit nehéz megmagyarázni, beleértve az azonosítatlan repülő objektumok nem evilági gyorsulását, irányváltoztatását, vagy akár a gyors víz alá merülési képességeiket.

Bár a Pentagon szerint a jelentés nem tartalmaz konkrét bizonyítékokat idegenekről, de azt elismerték, hogy továbbra is lesznek olyan információk, amelyeket az emberek nem fognak megismerni.