Will Smith a 2022-es Oscar-gálán a színpadon felpofozta Chris Rockot , aki a sztár feleségének kopaszságán poénkodott. Az incidens egyik következménye lehet, hogy a sztárt megfosztják a legjobb színésznek járó Oscar-díjtól.

Az 54 tagú filmakadémia egyik tagja szerint az igazgatótanácsot megosztja a botrány, több megbeszélést is tartottak az üggyel kapcsolatban, hiszen maguk a vezetők sem értenek egyet. Ennek oka, hogy az elítélt szexuális ragadozót, Harvey Weinsteint és a szökésben lévő Roman Polanskit sem fosztották meg díjaiktól, így Will Smith pofonja sem lehet indok arra, hogy elvegyék tőle az elismerést.

Arról is felröppentek pletykák, hogy az élő tévéadásban történt erőszakos kirohanása után ügynöksége is szakítani akar a világsztárral, de a Creative Artists Agency vezetői tagadják, hogy akár csak fontolóra is vették volna, hogy elbocsátják az 53 éves színészt - írja a Mirror.