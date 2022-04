Kos (03.21.-04.20.)

A napi horoszkóp szerint a Merkúr-Plútó fényszöge hat, ami miatt nem árt az óvatosság. Most nagyon bele tudod magad lovalni a vitába, és aztán olyan kijelentések is elhangzanak a vita hevében, amiből nehéz lesz kijönni. Ha figyelsz erre, nem lesz baj!

Bika (04.21.-05.20.)

Nehéz a mai napon megőrizni a békét, de te igazán nagyon igyekszel. Jó hangulatoddal szinte beragyogod a többiek életét! Vigyázz a családi békére, mert az kell ahhoz, hogy boldog lehess!

Ikrek (05.21.-06.21.)

A Merkúr-Plútó fényszöge miatt ma hajlamos vagy arra, hogy manipulálj másokat. Ez egyrészt nem szép dolog, másrészt most nem is sül el jól: a másik átlát a szitán, és megsértődik. Pedig alapvetően jót akarsz, csak így akarod rávenni a másikat. Próbálkozz más eszközökkel. A legjobb út az egyenes...

Rák (06.22-07.22.)

Ma megújul egy barátságod. Talán volt némi viszály az utóbbi időben kettőtök között, de mivel beláttad a barát igazát, és ezt el is mondtad neki, számíthatsz arra, hogy minden olyan lesz, mint rég. Vagy még jobb.

Oroszlán (07.23-08.22.)

A pároddal vívott csatákat most felhasználhatod arra is, hogy a kapcsolatotokat alapjaiban megújítsd. Ha nem alakul minden úgy, mint ahogy eltervezted, abban talán te is hibás vagy. Most ezt is képes leszel belátni, sőt változtatni is!

Szűz (08.23-09.22.)

A Merkúr-Plútó fényszöge miatt ma határozottságot kell mutatnod, különben valaki megpróbál erőszakosan meggyőzni valamiről, amivel cseppet sem értesz egyet. Ne menj bele csak azért, mert így „könnyebben szabadulsz". Sorakoztasd fel az érveidet, van bőven, ráadásul igazad van...

