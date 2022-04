Míg a volt feleség próbál kulturáltan reagálni, G.w.M nem ad a stílusra: durva és közönséges megnyilvánulásaival sokaknál kiverte már a biztosítékot. Nem mindig kulturált posztjairól párjának, Kulcsár Edinának is megvan a véleménye, aki ugyan érdemben nem akart reagálni egyik követője kérdésére, de azért röviden megírta gondolatait szerelme modorával kapcsolatban - írja a Bors.

„Igen, még mindig azt érzem, hogy ő az igazi! Az embernek vannak kirohanásai. Neked is, nekem is, csakúgy, mint a legtöbb embernek! Arról se feledkezzünk meg, hogy az ilyen jellegű kirohanások nem csak úgy magukról törnek ki egy emberből! Vannak ok-okozati tényezők is! Ő nem gondolja túl ezeket. Nem veszi figyelembe, ki mit fog róla gondolni, vagy hogy fognak-e róla cikkezni, mert nem érdekli! Nem órákon át fogalmazza a kiírásait, hogy az tetszetős és hangzatos, meg diplomatikus legyen, hanem a maga egyszerűségével – amit én imádok benne, – de egyenesen, őszintén, maximálisan magát adja és ehhez mérten is nyilvánul meg" - válaszolta Edina a nekiszegezett kérdésre.