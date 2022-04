G.w.M többek között "rothadt" és "gonosz" nőnek nevezte Melanie-t, aki szerinte rosszul neveli közös gyermekeiket. A hosszú vádaskodásra egy nyílt levélben reagált a nő és úgy véli, vérlázító az a stílus, amit a fiatal zenész megenged magának.

"A megnyilvánulásod méltatlan hozzám. Illetve bárkihez az lenne. Aki szeretettel és becsülettel neveli a gyerekeit. Vérlázító, amit megengedsz magadnak! Bármit is hazudsz, hiába fenyegetsz és zsarolsz, nekem ez sem ok arra, hogy a nyilvánosság előtt a magánéletünkről beszéljek. Eddig sem beszéltem, ezután sem fogok, bárhogy provokálsz is."

Mindent megteszek, hogy védjem a gyerekeinket, többek közt ezzel is! Félelmetes, hogy mindig van hova lejjebb süllyedni, és a legbántóbb az, hogy az ilyen kiírásokat és az ebből született cikkeket a gyerekeink is olvasni fogják. A gyerekeink érdeke, hogy gyere és foglalkozz velük. Erre továbbra is minden lehetőséged megvan!

"Mindent kizárok/kizártam eddig is, ezután is. Bízom benne, hogy többet fogsz jönni hozzájuk, mint amennyit az elmúlt hónapokban! Ezzel is csak azt igazolod, nincs más út a bíróságon kívül, amit én nagyon sajnálok. Természetesen megteszem a megfelelő jogi lépéseket! Én a helyzettel kapcsolatos állításaimat igazolom is. Persze az arra megfelelő hatóságoknál. Nem máshol! Az én olvasatomban nem attól lesz valami igaz, hogy hányszor írom le vagy hányan olvassák. U.i.: szerintem a nevelésünkről ennél nagyobb bizonyosság nem is kell"

– idézte a Ripost Melanie-t, aki az Instagramon csak korlátozott ideig elérhető storyjában közölte a nyílt levelet.

Miközben Kulcsár Edina új szerelme és annak egykori párja a nyilvánosság előtt balhézik, a szépségkirálynő volt férje, Csuti rátalált a boldogságra. Az üzletember a napokban mutatta meg, ki az a fiatal barna szépség, aki meghódított a szívét.