Úgy tudni, hamarosan megjelenik egy könyv a királyi családról, amelyet a királynő már jóvá is hagyott egyik közeli tanácsadójának.

Angela Kelly The Other Side of the Coin című könyvének frissített változata a jövő hónapban jelenik meg, és állítólag megosztja a királyi család titkait a koronavírus miatt lezárások időszakából. A királynő személyesen adta áldását Angelának, hogy megossza történetüket - írja a Daily Star.

A könyv betekintést nyújt az olvasóknak abba, hogy a munkatársak hogyan működtették a királyi háztartást a nehéz időszakban, és milyen óvintézkedéseket tettek, hogy megvédjék Erzsébetet. Emellett szó lesz arról is, hogy a királynő hogyan élte át Fülöp herceg temetését.

Vizsgálat indul a walesi kormánynál, ugyanis teljesen véletlenül kiszivárogtattak egy hivatalos e-mailt, amiben arról írnak, mi a protokoll II. Erzsébet halálakor.