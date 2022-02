II. Erzsébet királynő haláláról számolt be egy amerikai lap. Azt állítják, hogy egy a palotához közel álló forrás számolt be arról, hogy az uralkodót holtan találták. A Buckingham-palota vasárnap jelentette be, hogy a királynő koronavírus-tesztje pozitív lett, ezután lemondta a hivatalos programjait, a legutóbb kiszivárgott információk pedg arról szóltak, hogy a királynő egyelőre könnyen viseli a fertőzést, és nem kellett sok embert bevonni a gyógyulásába.

A palota egyelőre nem reagált a hírre. Az amerikai lap alapítója Twitteren leszögezte, nem írnak hazugságokat, kitart a forrásai mellett, és várja a palota hivatalos nyilatkozatát, amely egyelőre nem érkezett meg.