A múlt hétvégén Szente Gréta és Jósa Dániel, vagy ismertebb nevén Danny győzelmével ért véget a TV2 nagy sikerű sportrealityjének negyedik évada. Az Exatlon bajnokai már hazaértek és a repülőúton szembesültek mindazzal, ami az elmúlt három hónapban történt a világban. A játékosok ugyanis a külvilágtól elzártan éltek, így nem hallottak sem az orosz-ukrán háborúról, de Csollány Szilveszter haláláról sem.

Jósa Danny nemrég egy hosszú bejegyzésben köszönte meg a sok támogatást, azt, hogy ilyen sokan szurkoltak neki. Külön kiemelte a barátnőjét, aki mindvégig mellette állt, biztatta és motiválta még úgy is, hogy hatalmas távolság választotta el őket egymástól. Most pedig meg ismutatta csinos barátnőjét, akiért férfiak százai irigylik most az Exatlon bajnokát.