Múlt hétvégén ért véget a TV2 népszerű sportrealityje, az Exatlon. A korábbi évadokból már ismert játékosok egy különleges, All Stars szezonban mérték össze tudásukat, és több mint három hónapon át a külvilágtól elzárva küzdöttek az elemekkel és egymással.

Szente Gréta és Jósa Dániel győzelmét hozta az Exatlon Hungary All Stars, melynek versenyzői a napokban utaztak haza a Dominikai Köztársaságból. A sportolók, akárcsak egy valóságshow szereplői, nem használhatták a telefonjaikat, nem olvashattak híreket, így csak most szembesülnek mindazzal, ami a világban történik.

Az már korábban kiderült, hogy az Exatlon készítői nem közlik a játékosokkal Csollány Szilveszter halálhírét. A döntést azzal indokolták, hogy az egykori olimpiai bajnok jó barátságban volt több versenyzővel is, és attól tartottak, hogy őket nagyon megviselte volna a tragédia. Az Exatlon szereplői az orosz-ukrán háborúról is csak most, hazaérkezésük napján szereznek tudomást.

A bajnokok és kihívók azzal a tudattal utaztak ki tavaly év végén Dominikára, hogy barátjuk és korábbi csapattársuk, Csollány Szilveszter az életéért küzd, ugyanis megtámadta a szervezetét a koronavírus. A műsor forgatása alatt sokat beszéltek Szilasról, bíztak a felépülésében és elképzelhetetlennek tartották, hogy az olimpikon feladja a küzdelmet. Ezért is sokkolta a versenyzőket a hír, hogy Csollány meghalt.

A műsorhoz menet közben csatlakozott Tóth Dávid, aki tudott a sportoló tragédiájáról, de nem mondhatta el a csapattársainak, hogy Szilas életét vesztette.