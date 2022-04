Szente Gréti bevallotta, hatalmas elvárás nehezedett rá az Exatlon Hungary All Star kezdetekor.

"A kelleténél jobban izgultam" - mondta Szente Gréti, aki az All Star évad indulásakor nagy nyomást érzett magán. Izgalma nem volt véletlen, hiszen az előző évadot ő nyerte meg, így természetes, hogy most is jó eredményt akart elérni.

Elárulta, hogy mindig rövid távú céljai voltak, és minden nap úgy kelt fel, hogy csak az adott versenyre koncentrált, és egyedül az aznapi feladatokat tartotta fejben.

"Napról napra, futamról futamra éltem" - mondta.

Emellett az előző évadhoz képest sokat fejlődött is; úgy érzi, jobban tudott csapattársai tanácsaira figyelni, még akkor is, amikor úgy érezte, nincs szüksége jótanácsokra. Legfontosabb tanácsadói és motiválói Herczeg-Kis Bálint és Nagy Dani voltak.

