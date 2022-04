Kos

Sok ellenségeskedést hoz a Nap és a Plútó fényszöge kedden, főleg a munkahelyen kerülnek központba a hatalmi kérdések. Valahogy próbálj meg engedni, mert győzni most senki sem tud!

Bika

Meggondolatlanul mondhatsz igent olyan plusz feladatokra, amit senki nem értékel és nem is viszonoz. A végén ne csodálkozz, hogy túlterheltnek érzed majd magad. Jobb, ha megtanulsz nemet mondani!

Ikrek

Sikereket szeretnél elérni a munkahelyeden és a maximumot nyújtani, teljes gőzzel erre koncentrálsz. Néha viszont abba is bele kell törődni, ha ez nem megy. Ez még nem azt jelenti, hogy te hibáztál volna, csak túl sokat vállalsz.

Rák

Rengetegen kérik ki a véleményedet és keresik is a társaságodat. Tudják, hogy te képes vagy átérezni a problémájukat és átlátni a helyzetet. Lehet, hogy a munkaköröd is éppen olyasmi, hogy ezzel kell foglalkoznod. De ha nem, ma akkor is.

Oroszlán

Sok konfliktus alakulhat ki ma a Nap és a Plútó fényszöge miatt. Jobb, ha alkalmazkodsz és megpróbálsz kompromisszumot kötni: csak a legszükségesebbekhez ragaszkodj. Így jöhetsz ki a legjobban a dologból!

Szűz

Megpróbálod akkurátusan végzni a dolgod, de valami mindig megzavar. Bosszankodás helyett inkább próbáld meg humorosan felfogni a helyzetet. Nem érdemes haragudni a világra! Lehet, hogy ma a semmittevés a legjobb, amit tehetsz - írja az Astronet.

