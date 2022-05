Az, hogy valaki szeret-e sminkelni vagy sem, teljesen egyéni igény és látásmód kérdése, így felesleges is azon vitatkozni, kell-e, hogy egy nő sminkeljen. Aki utálja az arcfestést, az ne csinálja, aki viszont szereti... azok is figyeljenek oda arra, hogy ne kövessék el az alábbi sminkbakikat.

Rossz színű alapozó

Mint ahogyan az élet minden területén, sminkeléskor is az alap az, amelynek stabilnak és megfelelőnek kell lennie. Ez egyrészt vonatkozik a színre, másrészt pedig az alapozó helyes felvitelére. Előbbinél érdemes tisztában lennünk azzal, hogy milyen tónusú a bőrünk, azaz hogy inkább hideg, inkább meleg vagy semleges árnyalatú, mert már itt hatalmasat lehet véteni. Egy rózsás tónussal rendelkező arcon ugyanis borzalmasan fest egy sárgás alapozó és fordítva. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha már megvan az alaptípus, akkor azon belül milyen a mi árnyalatunk – ez pedig nagyban függ az adott évszaktól is.

Rosszul felvitt alapozó

Ha a megfelelő tónust és színt kiválasztottuk, akkor még mindig hátravan az alapozó felkenésének tudománya. Ez történhet simán az ujjainkkal, ecsettel vagy szivaccsal. Hogy kinek mi válik be, az nagyban függ az alapozó állagától, a bőrünktől és persze attól, hogy mi áll kézre nekünk. Bármelyiket is választjuk, egyre nagyon ügyeljünk: az alapozás nem ér véget az arc szélénél! A festéket mindig húzzuk kicsit tovább, és dolgozzuk el az áll körül, valamint a nyakon is – itt nem kell teljesen fednie, hanem legyen egy kis átmenet a festett arc és a festetlen bőr között –, különben oldalról úgy fogunk kinézni, mint aki maszkot visel.

Bohócpirosítás

A smink terén nagyon igaz a mondás, hogy a kevesebb néha több, a pirosítóra pedig hatványozottan érvényes ez az állítás. A jó helyre felvitt, jó árnyalatú, jó intenzitású pirosító csodákra képes, hiszen frissé, üdévé varázsolja az arcot, ha azonban túlzásba visszük vagy rossz helyre tesszük, akkor leginkább egy bohócra fogunk hasonlítani.

Túlhúzott kacsaszáj

Az ajakfestés szintén sarkalatos pontja a make-upnak, ugyanis ha ügyesek vagyunk, akkor egy picit még csalhatunk is vele és leheletnyit dúsabbnak mutathatjuk a szánkat. Ezt a trükköt gyakran alkalmazzák a profi sminkesek, ám egyáltalán nem biztos, hogy ha mi is megpróbálkozunk vele, akkor a hatás hasonló lesz. Elég csak egy hajszálnyit rontani, túlhúzni a szánkat és dús ajak helyett nevetséges kacsacsőrt rajzolhatunk magunknak, így ebbe a műveletbe csak akkor vágjunk bele, ha biztos a kezünk és képesek vagyunk mértéket tartani.

Nevetséges kontúrozás

Igen, tudjuk, hogy a kontúrozás az utóbbi években olyan lett, mint a levegővétel és boldog-boldogtalan sötét valamint világos csíkokat ken az arcára, amit utána elmaszatol, de aki nem tanulta, nem tudja, mi miért és hogyan kerül az arcra kontúrozás címszóval, az inkább ezt is hagyja, mert ezzel is többet lehet rontani az összképen, mint javítani. Egy hétköznapi sminknél egyébként is teljesen felesleges a többrétegnyi vakolat, mivel ez csak a fotókon mutat jól, az életben, természetes fénynél inkább ijesztő a hatása.