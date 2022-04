Ahogy arról mi is hírt adtunk, kisbabát vár Illés Fanni, paralimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó. A kismama első gyermeke nyáron jön világra, most pedig arról mesélt, hogy mondta el szeretteinek, hogy új taggal bővül a család.

Tavaly novemberben jelentette be Illés Fanni, hogy edző párja, Szabó Álmos megkérte a kezét.A szerelmesek most egy újabb örömhírrel álltak elő: nyáron születik meg első gyermekük. Fanni a hirado.hu-nak mesélt az elmúlt hónapról, és a babavárás izgalmairól.

Fanni először a húgát hívta fel, amikor megtudta, hogy édesanya lesz, azonban mégsem ő volt a legelső, aki tudta, hogy Fanni babát vár.

„Az egyik cicám, Csík miatt vettem tesztet. Amúgy is nagyon ki szokta mutatni a szeretetét, viszont akkor és ott, ahogy érezte rajtam a változást, onnantól le se szállt rólam, ezt furcsálltam, így csináltam egy tesztet" – mesélte.

A boldog kismama arról is beszélt, hogy mondta el a hírt a szeretteinek.

„Amikor Álmosnak mondtam el, rendesen készültem, megadtam a módját. Csináltam egy kis levelet, amiben úgy írtam mintha a kisbaba beszélne hozzá, a teszteket és egy cumit is belecsomagoltam egy kis dobozba, és ő azt bontotta ki. Anyukáméknak vettem egy kisbaba ruhát, és az alá rejtettem a tesztet. A többieknek pedig az ultrahang képet mutattam meg".

A paralimpikon és párja júliusra várják gyermeküket, szerencsére minden a terv szerint alakul, a baba és Fanni is remekül érzi magát. A kismama most is edz, és úgy tervezi, hogy a jövő évi világbajnokságon, majd 2024-ben a párizsi paralimpián is ott lesz a medencében.