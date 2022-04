Különleges dallal állt elő az X-Faktorban felbukkant Beneath My Skin.

Még az X-Faktor ideje alatt született meg a Beneath My Skin legújabb dala, aminek egyik versszakát a műsor győztese, Alee írta. A metálos, mégis fülbemászóan popdallamokról ismertté vált zenekar elárulta, hogy mivel sokszor a Linkin Parkhoz hasonlították őket, illett már egy hangzásban a zenekar trackjeire hasonlító dalt kiadni.

"Sokáig csak a refrén énektémánk volt kész, de mikor összebarátkoztunk Aleeval, úgy döntöttünk, hogy megírjuk közösen, így lettek végül rap részek a verzékben. Eddig is elég sokszínűek voltunk énekügyileg, hiszen a mély lágéktól a fejhangokon át a screamekig minden jelen van nálunk, ezek után pedig egyre több rap rész is lesz, hogy minél modernebb, változatosabb legyen a zenénk"- fogalmazott a formáció frontembere, Dunai Gergő.

A különleges hangzású zenekar az elmúlt időszakban nem pihent: folyamatosan dolgoznak az új dalokon, hamarosan érkezik a nagylemezük, és sorra dobják ki a friss klipeket is. A nagyon "dark" hangzásvilág mellé egy-egy trapesebb, és egy-egy poposabb, slágergyanús szerzemény is került.

A négytagú banda május 5-én az Arena Garden színpadán játssza újabb és korábbról ismert dalait.